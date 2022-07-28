الأردن يدين الهجوم على قاعدة تابعة للأمم المتحدة في الكونغو

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف قاعدةً تابعةً لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وأسفر عن مقتل ثلاثةً من ضبّاط وأفراد قوات حفظ السلام من المملكة المغربية وجمهورية الهند، وإصابة ضابط شرطة من جمهورية مصر العربية.

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وأكّدت الوزارة رفض المملكة لكافة أشكال العنف، وإدانتها الاعتداء على حُرمة مباني وقواعد بعثات قوات حفظ السلام الدولية، مُعربةً عن أحرّ التعازي لحكومتيّ وشعبيّ المملكة المغربية وجمهورية الهند وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل لضابط الشرطة المُصاب في قوات حفظ السلام من جمهورية مصر العربية.

