الأردن يدين حادثة إطلاق طائرات مفخخة باتجاه السعودية

الوكيل الاخباري -

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إطلاق الحوثيين ثلاث طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز استنكار المملكة ورفضها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما أكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.وأكد على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وأشاد الفايز بقدرات قوات التحالف العربي ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.