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الثلاثاء، 27-07-2021 11:09 م

الأردن يدين مشروع “مركز المدينة” في القدس الشرقية

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ما يسمى بمشروع “مركز المدينة” الذي تعتزم السلطات الإسرائيلية تنفيذه في القدس الشرقية المحتلة.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن أي خطوة أحادية من شأنها تغيير وضع القدس أو تغيير معالمها أو هويتها أو طابعها او تركيبتها الديمغرافية أو المساس بالأملاك والعقارات الوقفية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي.

وطالب الفايز إسرائيل كقوة قائمة بالإحتلال التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراضٍ محتلة منذ العام 1967، واحترام قرارت الشرعية الدولية ذات الصلة.

 




 

 


 

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