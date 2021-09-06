الأردن يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 في الشارقة



الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 الذي ينطلق في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أواخر الشهر الحالي.



وبحسب الموقع الإلكتروني للمنتدى، فإن المنتدى الذي تبدأ فعالياته في 26 الشهر الحالي، يجمع كبار الشخصيات من قادة التغيير والمسؤولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب لتحديد دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي شكلت تحدياً كبيراً أمام دول العالم.

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