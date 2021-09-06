الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 45 وفاة جديدة بكورونا

الجامعة الأردنية تبحث سبل تعزيز التعاون مع ماليزيا

‏الأردن يرفض ما يُسمى مشروع تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في القدس

وفاة شاب سقط من الطابق الثالث في اربد

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الأردن يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 في الشارقة

العقبة: إغلاق 3 شركات تخليص لعدم التزامها بأوامر الدفاع

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

أمريكا: استئناف قطر دعم غزة تطور مرحب به للغاية

ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

الإثنين، 06-09-2021 07:07 م

الأردن يشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 في الشارقة

f



 الوكيل الاخباري - يشارك الأردن في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 الذي ينطلق في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أواخر الشهر الحالي.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمنتدى، فإن المنتدى الذي تبدأ فعالياته في 26 الشهر الحالي، يجمع كبار الشخصيات من قادة التغيير والمسؤولين والفنانين والإعلاميين العرب والأجانب لتحديد دور الاتصال الحكومي في خطط التنمية المستقبلية الشاملة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي شكلت تحدياً كبيراً أمام دول العالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820212920294735611578

الجامعة الأردنية تبحث سبل تعزيز التعاون مع ماليزيا

8202122154728112737640

‏الأردن يرفض ما يُسمى مشروع تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في القدس

العقبة

العقبة: إغلاق 3 شركات تخليص لعدم التزامها بأوامر الدفاع

920212154352204712794

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

w

ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

920211205929241499687

حوارية تناقش قضايا التمويل ما بعد كورونا في الزرقاء

أخبار متعلقة
الاردني-يعزي-مصر-بضحايا-هجوم-سيناء-717l53dnpq4ap9na88a7ibuin1c7xcwbduf96hiyepq

الأردن يعزي مصر باستشهاد أفراد من القوات المسلحة المصرية في سيناء

w

اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

820219185233457415366

توضيح حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

61151efe68f38

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

التعليم العالي

التعليم العالي: تقديم أكثر من مليون و400 ألف دينار لتمويل مشاريع ابتكارية وبحثية

المفلح

وزير التنمية : بصمة من الأردنيين لمساعدة من يحتاجونها