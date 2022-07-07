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الخميس، 07-07-2022 06:25 م

الأردن يعزي بضحايا الفيضانات التي ضربت باكستان

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الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مناطق، وأسفرت عن وقوع عشرات الوفيات والمصابين.

وفي بيان صحفي، اليوم الخميس، أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول تعاطف الأردن مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، والتعازي الخالصة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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