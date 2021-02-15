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الإثنين، 15-02-2021 07:52 م

الأرصاد الجوية: هذه أماكن تراكم الثلوج في الأردن - أسماء

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 الوكيل الاخباري -  قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن الكتلة الثلجية ستبدأ بعبور الأردن اعتبارا من ليل يوم غدٍ الثلاثاء.
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وأضاف في حديث للتلفزيون الأردني أن تساقطات مطرية يرافقها زخات ثلجية ليل الثلاثاء بداية فوق المرتفعات الجنوبية ثم زخات مطرية وثلجية على المرتفعات الشمالية والوسطى.

وأكد آل خطاب أن نهار الأربعاء ستنشط فيه الرياح حيث تزداد سرعتها إلى 80 كم في الساعة.

ونوه بأن الفترة الليلية من يوم الأربعاء سيتساقط فيها الثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 800 متر، مشيرا إلى أن أغلب مرتفعات العاصمة ستشهد تساقطا للثلوج .

وتابع آل خطاب بأن بعد ظهر يوم الخميس، ستبدأ الكتلة الثلجية بالابتعاد وستستمر الزخات المطرية باستثناء جبال الشراة التي قد تشهد تساقطا للثلوج.

وكشف أن تراكمات للثلوج ستشهدها مناطق عجلون ومرتفعات جرش ومرتفعات عمان والبلقاء والكرك والطفيلة وتل الرماح ودير الكهف في المفرق ومناطق قرى النعيمات في معان.

وأهاب آل خطاب بضرورة متابعة التنبيهات والتحذيرات التي ترافق النشرة، محذرا من ليلة الجمعة السبت والتي ستشهد انجمادات نتيجة استمرار الزخات المطرية المتقطعة مع أجواء باردة.

 




 

 


 

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