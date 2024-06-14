الأرصاد: صيف ملتهب ودرجات الحرارة متوقعة أعلى من معدلاتها بنسبة 70%

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب انه تم إصدار التوقعات الموسمية الرسمية للمنتدى العربي لتوقعات المناخ وفيما يسمى التوقعات المناخية Arab-COF للأشهر (حزيران،تموز، آب/2024 ) للمنطقة العربية كاملة، والتي صدرت بالإعتماد على مخرجات النماذج الديناميكية والإحصائية.

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وأضاف آل خطاب بأنه قد تم تطوير التوقعات الموسمية للاشهر الثلاث حزيران وتموز وآب للعام الحالي في جميع أنحاء المنطقة العربية بما فيها الأردن والتي اعتمدت على فهم التقلبات والمتغيرات الجوية بمنطقة المحيط الهادئ الإستوائية والتي تشير إلى الانتقال من ظروف ظاهرة (النينو) الى ظروف محايدة مع ميل إلى المرحلة السلبية (لانينا) بنهاية شهر آب، وإن استمرار مؤشر الـ(IOD) وهو مؤشر ثنائي القطب في المحيط الهندي وهو بمرحلة ايجابية فإنه من المتوقع أن تكون الحرارة خلال هذا الصيف أعلى من المعدلات المناخية على مناطق بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وشمال المغرب العربي.



ونوه أن المؤشرات في منطقة بلاد الشام تبين أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون أعلى من معدلاتها العامة باحتمالية عالية تصل الى 70%، وعليه فإن التوقعات للصيف القادم صيف جاف وحار جدا و هذا يزيد من فرص حدوث موجات الحر على المنطقة٬ مؤكدا ان هذا ما تعيشه المملكة بطبيعة الحال في الأيام الحالية حيث تأثرت المملكة منذ بداية حزيران حتى تاريخ هذا التقرير بموجتي حر.



وختم "لذا فإن المنتدى العربي لتوقعات المناخ ArabCOF3 يوصي بالمجمل اتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد ما أمكن للظروف الطارئة التي قد تحدث خلال صيف 2024، مثل نشوب الحرائق في مختلف الدول.

