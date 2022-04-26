الأرصاد: موجة غبار وزخات من المطر مساء اليوم

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، انه وبحسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة تبقى الأجواء نهار اليوم الثلاثاء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية تنشط على فترات.

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اما ليلاً، تكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر الادارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.



ويوم غدٍ الاربعاء تكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات النهار لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر في اقصى شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



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