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الإثنين، 06-03-2023 03:19 م

الأشغال تبدأ خطة تدريب متخصصة لموظفيها

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن بدء خطة تدريب متخصصة لموظفيها، بما يساهم في مواكبة التطور بالعمل الهندسي وصقل الخبرات للوصول إلى كفاءات ممكنة ومسؤولة من قيادات ومواهب فاعلة ومتخصصة للمستقبل قادرة على الارتقاء بالأداء وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية لمواكبة التغيير.

وتشمل الخطة التي تم إعدادها بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن الدورات التالية: التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل، وإدارة العقود المشتريات الحكومية، وإدارة المشاريع والتحضير مخزون للوظائف الإشرافية والقيادية تنفيذاً لخطة الإحلال والتعاقب الوظيفي.

وتبدأ الخطة التي يديرها مدربين مؤهلين من كوادر الوزارة العاملين، بعقد دورات تدريبية لمدراء الأشغال والمكاتب في المحافظات ويتبعها سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة للمهندسين على مراحل بهدف تدريب كامل الكوادر الهندسية بالوزارة.

فيما سيتم أيضًا عقد دورة علمية متخصصة مجانية بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين في مبناها بواقع 16 ساعة ستبدأ يوم الأربعاء المقبل لمدة أربع أيام وكل يوم أربع ساعات تبدأ من الساعة 11 صباحًا ولغاية الساعة 3 مساءً.

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ودعت الراغبين بالتسجيل في هذه الدورة التواصل مع المهندس أحمد منسي هاتف رقم 0799905831، إذ أن اخر يوم للتسجيل يوم غد الثلاثاء قبل الساعة العاشرة ويجب على كل مشترك احضار جهاز حاسوب متنقل.

 




 

 


 

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