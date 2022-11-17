الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 02:33 م

الأشغال تتعامل مع 82 بلاغا خلال حالة عدم الاستقرار الماضية

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الوكيل الإخباري - تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال تأثر المملكة بحالة عدم الاستقرار الماضية مع 82 بلاغًا.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، اليوم الخميس، إن جميع البلاغات الواردة تم التعامل معها من خلال الفرق الميدانية بشكل فوري، بالتنسيق مع الشركاء كافة.

وعن أبرز البلاغات قالت الوزارة، إنه تم التعامل جراء الهطول المطري الكثيف مع انجراف للطمي والحجارة على طرق زراعية في إربد والمفرق والبلقاء، فيما تم التعامل مع تجمع للرمال على طريق الزرقاء - الأزرق، بالاضافة لانسكاب زيوت من مركبات على طرق.

ونوهت إلى أنه تم بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الأمن العام لاغلاق طريق الكرامة باتجاة حدود الكرامة بالاتجاهين بشكل مؤقت واحترازي بسبب الهطول المطري الكثيف حفاظًا على السلامة العامة لمستخدمي الطريق.

وثمنت الوزارة، جهود الشركاء العاملين في الميدان على التنسيق الدائم والمستمر لحل ومعالجة البلاغات كافة، لحل ومعالجة البلاغات بشكل فوري.

 




 

 


 

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