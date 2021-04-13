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الثلاثاء، 13-04-2021 12:00 ص

الأشغال تحدد دوام موظفيها خلال شهر رمضان

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الوكيل الاخباري - حددت وزارة الأشغال العامة والاسكان مساء الاثنين، ساعات دوام موظفيها خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك حسب ما جاء في بلاغ رئيس الوزراء .
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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان العمل الاضافي سيكون اختياري في مركز الوزارة ودائرة العطاءات الحكومية والمؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري ومديريات الاشغال والمكاتب التابعة، شريطة أن يكون ساعة ما قبل الدوام الرسمي او ساعة ما بعده، على ان يتم تحديد ساعة العمل الاضافي قبل بداية الشهر الفضيل وبنفس التوقيت لكامل الشهر لتلافي الارباك في العمل ولسهولة التدقيق من قبل الجهات الرقابية.

 




 

 


 

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