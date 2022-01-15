الأشغال: لا اغلاقات على الطرقات ومستعدون لرش الملح عند الانجماد

الوكيل الإخباري - قالت مدير وحدة الإعلام في وزارة الأشغال عروب العبادي، إن كوادر الوزارة لم تتعامل مع أي حوادث أو إعاقات أو اغلاقات على الطرقات، منذ صباح أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت، بسبب الاحوال الجوية السائدة في الأردن.

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وبيّنت العبادي لـ الوكيل الإخباري" أن الوزارة تعتمد عدة إجراءات للتعامل مع الانجماد والصقيع على الطرقات، مشيرة إلى أن الكوادر جاهزة لرش الملح إذا تطلبت الحاجة لذلك، لمنع حدوث الانزلاقات.



وأشارت إلى أن جميع الطرق في المملكة سالكة، مضيفة أنه تم تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة أمس الجمعة، استنادا للحالة الجوية وتم فتح غرفة العمليات الرئيسية و14 غرفة عمليات موزعة على جميع المحافظات.

وتكون الأجواء اليوم السبت، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية تكون احياناً ممزوجة بالمطر.



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