السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

(- 4 ) أقل درجة حرارة ستشهدها المملكة خلال المنخفض الحالي

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

وفاة 4 اشخاص دهساً خلال 24 ساعة في المملكة

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

الحاج توفيق: التعرفة الجمركية الجديدة فيها مجاملة للكثير من القطاعات

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

السبت، 15-01-2022 09:45 ص

الأشغال: لا اغلاقات على الطرقات ومستعدون لرش الملح عند الانجماد

IMG_4154


الوكيل الإخباري - قالت مدير وحدة الإعلام في وزارة الأشغال عروب العبادي، إن كوادر الوزارة لم تتعامل مع أي حوادث أو إعاقات أو اغلاقات على الطرقات، منذ صباح أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت، بسبب الاحوال الجوية السائدة في الأردن.

اضافة اعلان


وبيّنت العبادي لـ الوكيل الإخباري" أن الوزارة تعتمد عدة إجراءات للتعامل مع الانجماد والصقيع على الطرقات، مشيرة إلى أن الكوادر جاهزة لرش الملح إذا تطلبت الحاجة لذلك، لمنع حدوث الانزلاقات.


وأشارت إلى أن جميع الطرق في المملكة سالكة، مضيفة أنه تم تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة أمس الجمعة، استنادا للحالة الجوية وتم فتح غرفة العمليات الرئيسية و14 غرفة عمليات موزعة على جميع المحافظات.

 

وتكون الأجواء اليوم السبت، باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مع احتمال ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية تكون احياناً ممزوجة بالمطر.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1504

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

61e29abc746fd

"الملكية لحماية الطبيعة" تدعو للحفاظ على الثروة الحرجية وزيادة رقعتها

IMG_3823

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

أمن 6

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

58782

استحداث 3 أسواق جديدة للاستهلاكية المدنية في المحافظات

سند أخضر

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

أخبار متعلقة
112

مياه اليرموك: التعامل مع 367 شكوى خلال المنخفض الاخير

12202124201817701407551

آخر تطورات المرتفع الجوي السيبيري الذي يؤثر على المملكة

1220212493634722195980

الأرصاد تكشف للوكيل اثر الرياح السيبيرية على المملكة خلال الايام القادمة

61bb3f27bc4a7

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

czo5MToiaHR0cHM6Ly93d3cuc2FyYXlhbmV3cy5jb20vaW1hZ2UucGhwP3Rva2VuPTc0ZjU5ODE5NTdiMzk3Yjc4ZGZjNmNmODI2MTA2YThkJmFtcDtzaXplPW1lZGl1bSI7

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

image (1)

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء