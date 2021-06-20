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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 10:02 ص

الأطباء عبر تويتر: ' هجرتونا '

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تداول الأطباء ترند #هجرتونا عبر منصة تويتر اليوم الأحد، إثر عدد من المطالبات التي قد طالب بها الأطباء الأردنيين في الأواني الأخيرة ولم يتم النظر بها.

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وأشار الأطباء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " أنهم يقضوا خمس سنين عمل ما بعد التخرج خلال فترة الاختصاص دون راتب " الإقامة غير مدفوعة الأجر "، منوهين أن هذا ظلم وهضم لحقوقهم.


ودعوا الأطباء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى النظر في مطالبهم والأخذ بيدهم إثر ما يقومون به لخدمة المجتمع.

 

 

 


 




 

 


 

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