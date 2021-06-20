الأطباء عبر تويتر: ' هجرتونا '

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تداول الأطباء ترند #هجرتونا عبر منصة تويتر اليوم الأحد، إثر عدد من المطالبات التي قد طالب بها الأطباء الأردنيين في الأواني الأخيرة ولم يتم النظر بها.
وأشار الأطباء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " أنهم يقضوا خمس سنين عمل ما بعد التخرج خلال فترة الاختصاص دون راتب " الإقامة غير مدفوعة الأجر "، منوهين أن هذا ظلم وهضم لحقوقهم.
ودعوا الأطباء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى النظر في مطالبهم والأخذ بيدهم إثر ما يقومون به لخدمة المجتمع.
لا يمكن للإنسان أن يعطي افضل ما لديه بينما يتملكه الشعور بالظلم والقهر— Dr. Alaa AL-Frokh د. علاء الفروخ (@drala84) June 20, 2021
يجب أن تتوقف الإقامة غير مدفوعة الأجر فهي ظلم للطبيب والمريض#هجرتونا #اطباء_مش_عبيد#راتبي_حقي
الطبيب هو أساس النظام الصحي و يتم إجباره و استغلال حاجته للعمل و دخول الاختصاص بالعمل دون راتب !— د.عبدالرحمن (@abmn_) June 20, 2021
ظلم واضح و صريح يتعرض له الطبيب ؟!!!!#هذا_الظلم_لازم_ينرفع
#هجرتونا
#اطباء_مش_عبيد
حرمان الأطباء المقيمين من أتعابهم (رواتبهم) مقارنة بمجهودهم الدراسي والمهني شيء خارج عن المنطق والدّين؛— Asma Nsour (@NsourAsma) June 19, 2021
"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"
جففتم عَرق الأطباء وحلوقهم وآمآلهم وشغفهم.. ويلكم..#اطباء_مش_عبيد #هجرتونا #هذا_الظلم_لازم_ينرفع
في الوقت اللي الشعب بطالب فيه برفع مستوى خط الفقر، يعمل عدد كبير من الأطباء بلا رواتب !#هجرتونا#اطباء_مش_عبيد#هذا_الظلم_لازم_ينرفع— رهف الحُسبان 🌿 (@rahafomoush) June 19, 2021
لا لهكذا ظلم...— Mu'nis bishtawi (@BishtawiMu) June 19, 2021
لا لهكذا عبث بنفسية الطبيب المقيم...
لا لحرمان طبيب الإقامة من أبسط حقوقه المشروعة والمتمثل براتب شهري كبقية البشر على هذه الأرض ...#هذا_الظلم_لازم_ينرفع#هجرتونا#اطباء_مش_عبيد
الطبيب: روحي فدا الوطن.— Yousef Almanasir02 (@ManasirYousef) June 19, 2021
الحكومة: وراتبك كمان.#اطباء_مش_عبيد #هجرتونا
الظلم الذي يتعرض له الأطباء المقيمين هو أحد الأمثلة على استبداد رؤوس الأموال و سلبهم لحقوق موظفيهم.— Rima Oqlat (@reema3wni) June 19, 2021
الوقوف مع الأطباء هنا هو دفاع عن حقك و حق جميع عمال الوطن ضد استغلال رؤوس الأموال لكم#هجرتونا #هذا_الظلم_لازم_ينرفع #اطباء_مش_عبيد
طول ايام التوجيهي دراسة لمدة ٢٤ ساعة بتخصص العلمي عشان عنده حلم يكون طبيب وبعديها بختفي عن الوجود ٦ سنوات دراسة متواصلة في الجامعة مع مبالغ تصل لل ١٠٠ الف دينار وبشحد الملح عشان يخلص دراسة وبالاخر بشتغل ٢٤ ساعة بلاش والله مسخرة #هذا_الظلم_لازم_ينرفع #هجرتونا #— ibrahem dilawani (@ibrahem_sick) June 19, 2021
هي ليست قضية تحسين اوضاع معيشة او ظروف عمل ، ولا مطالبة بغطاء قانوني ينصفنا عند المسائلة القانونية، ولا حتى مطالب بحمايتنا من الشتم والضرب في ممرات المستشفيات ، هي قضية رفضنا للاستعباد بالعمل من دون اجر ومطالبتنا بحقنا الذي ينص عليه القانون #اطباء_مش_عبيد #هجرتونا #راتبي_حقي— Ghaith Alaryan (@ghaitharyan1) June 19, 2021
كل ما تحكي لشخص عن مشكلة نظام ال unpaid— Rayan Nihad (@rayan_nihad) June 19, 2021
أول رد بطلع علسانه : لو بدل الجهد والمصاري الي بذلتهم بالدراسة كان فتحت مصلحة أحسنلك
حتى المهنة الانسانية مسختوها #هجرتونا#اطباء_مش_عبيد #هذا_الظلم_لازم_ينرفع