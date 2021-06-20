الأطباء عبر تويتر: ' هجرتونا '

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تداول الأطباء ترند #هجرتونا عبر منصة تويتر اليوم الأحد، إثر عدد من المطالبات التي قد طالب بها الأطباء الأردنيين في الأواني الأخيرة ولم يتم النظر بها.

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وأشار الأطباء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " أنهم يقضوا خمس سنين عمل ما بعد التخرج خلال فترة الاختصاص دون راتب " الإقامة غير مدفوعة الأجر "، منوهين أن هذا ظلم وهضم لحقوقهم.



ودعوا الأطباء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إلى النظر في مطالبهم والأخذ بيدهم إثر ما يقومون به لخدمة المجتمع.





يجب أن تتوقف الإقامة غير مدفوعة الأجر فهي ظلم للطبيب والمريض#اطباء_مش_عبيد#راتبي_حقي لا يمكن للإنسان أن يعطي افضل ما لديه بينما يتملكه الشعور بالظلم والقهريجب أن تتوقف الإقامة غير مدفوعة الأجر فهي ظلم للطبيب والمريض #هجرتونا June 20, 2021



ظلم واضح و صريح يتعرض له الطبيب ؟!!!!

⁧#هجرتونا⁩

⁧#اطباء_مش_عبيد الطبيب هو أساس النظام الصحي و يتم إجباره و استغلال حاجته للعمل و دخول الاختصاص بالعمل دون راتب !ظلم واضح و صريح يتعرض له الطبيب ؟!!!! #هذا_الظلم_لازم_ينرفع June 20, 2021



"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"



جففتم عَرق الأطباء وحلوقهم وآمآلهم وشغفهم.. ويلكم..#هجرتونا #هذا_الظلم_لازم_ينرفع حرمان الأطباء المقيمين من أتعابهم (رواتبهم) مقارنة بمجهودهم الدراسي والمهني شيء خارج عن المنطق والدّين؛"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"جففتم عَرق الأطباء وحلوقهم وآمآلهم وشغفهم.. ويلكم.. #اطباء_مش_عبيد June 19, 2021



لا لهكذا عبث بنفسية الطبيب المقيم...

لا لحرمان طبيب الإقامة من أبسط حقوقه المشروعة والمتمثل براتب شهري كبقية البشر على هذه الأرض ... #هجرتونا #اطباء_مش_عبيد لا لهكذا ظلم...لا لهكذا عبث بنفسية الطبيب المقيم...لا لحرمان طبيب الإقامة من أبسط حقوقه المشروعة والمتمثل براتب شهري كبقية البشر على هذه الأرض ... #هذا_الظلم_لازم_ينرفع June 19, 2021



الوقوف مع الأطباء هنا هو دفاع عن حقك و حق جميع عمال الوطن ضد استغلال رؤوس الأموال لكم#هذا_الظلم_لازم_ينرفع #اطباء_مش_عبيد الظلم الذي يتعرض له الأطباء المقيمين هو أحد الأمثلة على استبداد رؤوس الأموال و سلبهم لحقوق موظفيهم.الوقوف مع الأطباء هنا هو دفاع عن حقك و حق جميع عمال الوطن ضد استغلال رؤوس الأموال لكم #هجرتونا June 19, 2021

#هجرتونا # طول ايام التوجيهي دراسة لمدة ٢٤ ساعة بتخصص العلمي عشان عنده حلم يكون طبيب وبعديها بختفي عن الوجود ٦ سنوات دراسة متواصلة في الجامعة مع مبالغ تصل لل ١٠٠ الف دينار وبشحد الملح عشان يخلص دراسة وبالاخر بشتغل ٢٤ ساعة بلاش والله مسخرة #هذا_الظلم_لازم_ينرفع June 19, 2021

#هجرتونا #راتبي_حقي هي ليست قضية تحسين اوضاع معيشة او ظروف عمل ، ولا مطالبة بغطاء قانوني ينصفنا عند المسائلة القانونية، ولا حتى مطالب بحمايتنا من الشتم والضرب في ممرات المستشفيات ، هي قضية رفضنا للاستعباد بالعمل من دون اجر ومطالبتنا بحقنا الذي ينص عليه القانون #اطباء_مش_عبيد June 19, 2021