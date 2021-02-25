الأغذية العالمي بالمملكة يعتذر بسبب البسكويت المحشي

الوكيل الإخباري - قدم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، اليوم الخميس، اعتذاراً عن تغريدة نشرها سابقاً عن فوائد البسكويت المحشي لطلبة المدارس.



وقال برنامج الأغذية العالمي في تغريدة السابقة التي نشرت بتاريخ 17 شباط الجاري : ” ‏لقد عادت المدارس و البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي! البسكويت المحشو بالتمر حافز للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بعيدًا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر”.

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وتابع :” يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح”.



وأضاف في بيانه : ” نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي”.

يعتذر برنامج الأغذية العالمي في الأردن عن التغريدة التي تشير إلى البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التابع لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لعدم صياغتها بشكل صحيح.

نود أن نوضح أن البسكويت المدعم هو جزء من برنامج التغذية المدرسية الذي يدعم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا في الأردن. يوفر البسكويت وجبة خفيفة ومغذية للأطفال لمساعدتهم على التركيز خلال يومهم الدراسي — WFP Jordan (@WFP_Jordan) February 25, 2021



