الأمانة: بدء تنفيذ مشروع مدينة السيارات في الماضونة العام الحالي

الوكيل الإخباري - قالت أمانة عمّان الكبرى، إن العام الحالي، سيشهد بدء العمل في مشروع مدينة السيارات، في منطقة الماضونة، شرقي العاصمة عمّان.

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وأضافت، في استراتيجيتها للأعوام (2022-2026) ضمن محور الاستثمار، أن المشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطة واحدة مركزية و متخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص في منطقة الماضونة.



وأشارت إلى أن "مساحة أرض المشروع تبلغ 900,000 متر مربع و بكلفة 70 مليون دينار، حيث يبدأ العمل في المشروع في العام الحالي 2022".



وتعمل الأمانة، ضمن محور الاستثمار ذاته، على تنفيذ مشروع المسلخ الجديد؛ وهو مشروع تنموي يضم مسلخا وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 140,000 متر مربع، و بكلفة 35 مليون دينار.



وتعتزم الأمانة توقيع 11 عقدا لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليون دينار، والتي تخدم المواطن الأردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار.

