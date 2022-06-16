الخميس 16-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني: اخماد 99 حريق خلال 24 ساعة

المعونة الوطنية: دعم مالي لكل المستفيدين من الصندوق

البلبيسي: الاستغناء عن مراكز مخصصة للتطعيم ضد كورونا لضعف الإقبال

الاحتلال يمتنع عن نشر نتائج تحقيق الاعتداء على جنازة أبو عاقلة

مصدر حكومي : لا رفع على أسعار الدخان العام الحالي

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة الشهر الحالي

مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على استخدام طرق في عمّان

تنظيم النقل البري: دعم لمشغلي وسائط النقل بشروط محددة

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل يعرب الصرايرة

مشروع لتركيب المزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية في عمان

الخميس، 16-06-2022 10:01 ص

الأمانة: بدء تنفيذ مشروع مدينة السيارات في الماضونة العام الحالي

62aad3e5413e5


الوكيل الإخباري - قالت أمانة عمّان الكبرى، إن العام الحالي، سيشهد بدء العمل في مشروع مدينة السيارات، في منطقة الماضونة، شرقي العاصمة عمّان.

اضافة اعلان


وأضافت، في استراتيجيتها للأعوام (2022-2026) ضمن محور الاستثمار، أن المشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطة واحدة مركزية و متخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات ونقل الملكية ومعاملات الترخيص في منطقة الماضونة.


وأشارت إلى أن "مساحة أرض المشروع تبلغ 900,000 متر مربع و بكلفة 70 مليون دينار، حيث يبدأ العمل في المشروع في العام الحالي 2022".


وتعمل الأمانة، ضمن محور الاستثمار ذاته، على تنفيذ مشروع المسلخ الجديد؛ وهو مشروع تنموي يضم مسلخا وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع 140,000 متر مربع، و بكلفة 35 مليون دينار.


وتعتزم الأمانة توقيع 11 عقدا لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 17 مليون دينار، والتي تخدم المواطن الأردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720204231228602369714

الدفاع المدني: اخماد 99 حريق خلال 24 ساعة

4202226215149184129834

المعونة الوطنية: دعم مالي لكل المستفيدين من الصندوق

0L5A9529

البلبيسي: الاستغناء عن مراكز مخصصة للتطعيم ضد كورونا لضعف الإقبال

تعت

مصدر حكومي : لا رفع على أسعار الدخان العام الحالي

5fcf300a-دنانير-أردنية

الحكومة تقترض 225 مليون دينار سندات وأذونات خزينة الشهر الحالي

يقبب

مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على استخدام طرق في عمّان

أخبار متعلقة
0L5A1124 - Copy

مشاريع كبرى بـ 3 مليار دولار من الصندوق السعودي الأردني

62-141243-jordanian-aqaba-gate-history-4

حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير بالعقبة

petra

الفايز: نسعى لزيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي

Souk_Jara_4_Jul_2008_(2)

أمين عمّان يفتتح سوق جارا للحرف والمنتجات المتنوعة

f1468f95-6926-4cef-9122-53dfab3ce8eb

تشكيل لجنة تنسيقية لشؤون الاستثمار في جرش

170791_8_1463931223

الشواربة: استئناف العمل بمشروع أبراج السادس منتصف تموز المقبل