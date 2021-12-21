الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

الوكيل الاخباري - قالت أمانة عمان الكبرى إن عدد الملاحظات التي وردت إليها في ظل الأحوال الجوية السائدة حتى ظهر اليوم الثلاثاء بلغ 184 ملاحظة.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان، ناصر الرحامنة، أن الملاحظات تمثلت: بفيضان خطوط صرف صحي جراء ربط مزاريب مياه عليها، والتعامل مع سقوط أشجار، وتعطل بعض الإشارات الضوئية.



وأضاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فرق الأمانة تعاملت مع بعض الهبوطات في 3 مواقع: الأول أسفل جسر صويلح باتجاه إشارة الدوريات الخارجية نتيجة ضربة كهرباء بحاجة إلى إعادة أوضاع، والثاني هبوط شارع في خلدا قرب دوار المعارف وإغلاقه بحواجز بسبب خط تصريف مياه الأمطار، والثالث حفرية لمياهنا قرب الدوار السابع؛ بسبب كسر خط رئيس وإغلاق جزء من الشارع الفرعي لحين إعادة الأوضاع.

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