الأمانة تطلق خطة عمل عمّان مدينة خضراء

الوكيل الاخباري -

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أطلق رئيس لجنة أمانة عمان، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الثلاثاء، خطة عمل عمان مدينة خضراء إلكترونياً، كجزء من برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.ووفق بيان صحفي "عملت أمانة عمان، خلال العامين الماضيين مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين على تطوير خطة عمل المدينة الخضراء باعتبارها خطوة مهمة في مسيرة المدينة نحو التنمية المستدامة بوضع السياسات والإجراءات لتحسين قطاع النقل العام، وتوفير وتسهيل الوصول إلى مساحات خضراء أكثر، ودعم سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية في المدينة".وسيتم من خلال خارطة طريق العمل على إيجاد الحلول الذكية والخضراء لمواجهة مجموعة من تحديات البيئة والاستدامة التي تواجهها مدينة عمان، بالإضافة إلى المبادرات اللازمة لمعالجتها.وأتاحت الأمانة الاطلاع إلكترونياً على خطة عمل عمان مدينة خضراء من خلال موقعها الإلكتروني.