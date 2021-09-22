الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الوكيل الاخباري- نشرت أمانة عمان ، اليوم الأربعاء، في صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أماكن ونقاط بيع ومراكز التوزيع والشحن ومحطات الباص سريع التردد ومراكز البيع الفرعية ومجمعات نقل الركاب ضمن حدود امانة عمان.

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ولفتت الأمانة أن سعر البطاقة دينار واحد ويتم شحنها من قبل مستخدم البطاقة ويعاد شحنها باي قيمة ترغبونها.



نقاط البيع:

- مجمع المحطة

- مجمع الشمال - طبربور

- امام الجامعة الاردنية

- محطة ركاب صويلح

- محطة ركاب المدينة الرياضية

- محطة ركاب متحف الأردن

ونوهت إلى ان الحصول على البطاقة الافتراضية QR Code وشحنها عبر (تطبيق باص عمان) باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلية، مبينة أنه وبالامكان شحن البطاقة الذكية عبر التطبيق كذلك، أو استخدام آلات بيع التذاكر والشحن الذاتية على مدار الساعة (مجمع المحطة، مجمع الشمال، صويلح، الجامعة الأردنية - البوابة الرئيسية).

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