الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

%90 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع الحالي

250 مليون دولار تمويل أمريكي لخفض فاقد المياه في الأردن

الملك يترأس الوفد الأردني المشارك بالقمة العربية في جدة غدا

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

بوشيلين: في المستقبل القريب سيتم تقديم الخدمات المدنية بمدينة أرتيوموفسك

متخصصون: القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

بيسكوف: حضور الدول الصديقة قمة G7 لا يثير قلق الكرملين

"عمداء الأردنية" يقرر حزمة من البرامج للتحول نحو التعليم المهني والتقني

جامعة أردنية تخفض الرسوم الدراسية لجميع الطلبة اللاجئين

الخميس، 18-05-2023 02:51 م

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

download


الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني‬ من تطبيقات أو مواقع إلكترونية توهم الأشخاص بالقيام بمهام معينة مقابل عوائد مالية عالية تمكنهم من تحصيل مبالغ تعادل رأس المال أحيانا في فترة زمنيه قصيرة.اضافة اعلان


وقال الأمن السيبراني في منشور عبر "فيسبوك" إنه يتم الاحتيال على الأشخاص من خلال تقديم وعود لهم بتحصيل عائد أرباح عالي لرأس المال دون وجود مخاطر، أي أن احتمالية الربح هي 100٪. حيث يتم تأمين الأرباح للأشخاص من خلال أموال المشتركين الجدد وليس من خلال عمليات تجارية حقيقية.

وأفاد أن أصحاب هذه التطبيقات والمواقع  الإلكترونية يقوموا بالاختفاء عند جمعهم الأموال.

وحذر من التفاعل أو التعامل من هذا التطبيقات والمواقع الإلكترونية لكي لا يتم التعرّض للاحتيال الإلكتروني

 




 

 


 

إقرأ ايضا
271184_51_1591545080

متخصصون: القطاع الزراعي في الأردن يواجه العديد من التحديات والصعوبات

520231884310465886598

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

a8d8f2c5-11d1-4a97-b520-b8a45c3fa753

"عمداء الأردنية" يقرر حزمة من البرامج للتحول نحو التعليم المهني والتقني

6465fc2705dac

جامعة أردنية تخفض الرسوم الدراسية لجميع الطلبة اللاجئين

0

90 %حجوزات مزارع المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي

52023184145234102075

السير: 220 وفاة سُجلت بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي

أخبار متعلقة
1020205162141396165817

حقيقة وظائف براتب يومي 280 دينار تصل الأردنيين عبر واتساب

احتيال

تحذير من احتيال إلكتروني باسم المعونة الوطنية