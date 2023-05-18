الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني‬ من تطبيقات أو مواقع إلكترونية توهم الأشخاص بالقيام بمهام معينة مقابل عوائد مالية عالية تمكنهم من تحصيل مبالغ تعادل رأس المال أحيانا في فترة زمنيه قصيرة. اضافة اعلان





وقال الأمن السيبراني في منشور عبر "فيسبوك" إنه يتم الاحتيال على الأشخاص من خلال تقديم وعود لهم بتحصيل عائد أرباح عالي لرأس المال دون وجود مخاطر، أي أن احتمالية الربح هي 100٪. حيث يتم تأمين الأرباح للأشخاص من خلال أموال المشتركين الجدد وليس من خلال عمليات تجارية حقيقية.



وأفاد أن أصحاب هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية يقوموا بالاختفاء عند جمعهم الأموال.



وحذر من التفاعل أو التعامل من هذا التطبيقات والمواقع الإلكترونية لكي لا يتم التعرّض للاحتيال الإلكتروني

