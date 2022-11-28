الأمن العام للسائقين: هل يوجد حدود لسرعة السيارة التي تقودها؟

الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، على صفحاتها الرسمية عبر "فيسبوك" منشوراً تضمن صوراً لمخالفات رادار تم ضبطها لمركبات تسير بسرعات جنونية تصل لحوالي 212 كم/س.

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وتساءلت مديرية الأمن العام في منشورها: "هل يوجد حدود لسرعة السيارة التي تقودها؟ هل يمكنك التفكير في حياتك أو ربما في حياة أشخاص آخرين لا ذنب لهم إلا التواجد حولك؟ لن ترتكب أي حادث؟ هل هذا ما تعتقد ؟؟؟



واردفت :" فلتعلم أن الآلاف ممن ارتكبوا الحوادث كانوا واثقين أنهم لن يرتكبوها، قبل أن يتحول كل منهم إلى قاتل بلمح البصر، نعلم أنك لا تريد ذلك مثلنا تماماً، ونعلم أنك لست بقاتل ، وتذكر دائماً ... بالتزامك والتزام الآخرين فقط ننقذ الأرواح".



وختمت شكراً لإدارة الدوريات الخارجية على عدم تهاونهم في ضبط هذه المخالفات القاتلة.





