الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 10:23 ص

احتمالية تشكّل السيول

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

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أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، العقيد عامر السرطاوي ، المواطنين إلى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الوقائية السليمة خلال المنخفض الجوي وذلك من خلال بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه.

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وأهم الإرشادات التي دعت إليها المديرية : 

 

1)الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية او تساقط الثلوج وتجنب الخروج من المنازل .         

2) الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً، وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر؛ خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم. 

3) الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه. 

4) الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم .

 5 )الامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة . 

9)عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك او من خلال تطبيق (amen 911).

ودعا الأمن العام ، الجميع لمتابعة النشرات الجوية والتوعوية الصادرة عن الجهات المعنية والتقيد والالتزام بها حفاظاً على سلامتهم.

 

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