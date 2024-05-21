الأمن العام يحصد الذهب في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس

الوكيل الاخباري- حصد فريق الأمن العام للقوس نتائج مميزة ضمن مشاركته في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس من على ظهر الخيل ، والتي أقيمت في بولندا .
حيث حقق فريق الأمن العام (3) ميداليات ملونة "ذهبية و فضيتين" وسط مشاركة (32)فارس يمثلون (9) دول وهى "بولندا ، تركيا ، السودان ، الإمارات ، الصين ، قطر ، بريطانيا، إسبانيا ، بالإضافة إلى الأردن " يتنافسون على كافة أنماط اللعبة المختلفة .
وجاءت نتائج فريق الأمن العام على النحو التالي :
١- ذهبية النمط الأرضي عن طريق الفارس الملازم اول محمد غازي .
٢- فضية النمط الأرضي عن طريق الفارس الملازم اول احمد بني عيسى .
٣- فضية النمط الهنغاري عن طريق الفارس الملازم اول احمد بني عيسى .
وترأس وفد مديرية الامن العام الى البطولة العقيد عمر الجبور ، ومدرب الفريق المقدم محمد القعاقعة والفارسان (الملازم اول احمد بني عيسى ، الملازم اول محمد غازي) .