الأمن العام يحصد الذهب في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس

الوكيل الاخباري- حصد فريق الأمن العام للقوس نتائج مميزة ضمن مشاركته في البطولة الدولية الثالثة لرماية القوس من على ظهر الخيل ، والتي أقيمت في بولندا .



حيث حقق فريق الأمن العام (3) ميداليات ملونة "ذهبية و فضيتين" وسط مشاركة (32)فارس يمثلون (9) دول وهى "بولندا ، تركيا ، السودان ، الإمارات ، الصين ، قطر ، بريطانيا، إسبانيا ، بالإضافة إلى الأردن " يتنافسون على كافة أنماط اللعبة المختلفة .

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وجاءت نتائج فريق الأمن العام على النحو التالي :



١- ذهبية النمط الأرضي عن طريق الفارس الملازم اول محمد غازي .



٢- فضية النمط الأرضي عن طريق الفارس الملازم اول احمد بني عيسى .



٣- فضية النمط الهنغاري عن طريق الفارس الملازم اول احمد بني عيسى .



وترأس وفد مديرية الامن العام الى البطولة العقيد عمر الجبور ، ومدرب الفريق المقدم محمد القعاقعة والفارسان (الملازم اول احمد بني عيسى ، الملازم اول محمد غازي) .