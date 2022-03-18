الأمن: ضبط شخص ظهر وهو يطلق النار من مركبة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في الأمن الوقائي وشرطة البلقاء تابعوا التحقيق وجمع المعلومات حول فيديو وصور جرى نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلالها شخص يقوم باطلاق عيارات نارية بالهواء أثناء مسيره بإحدى المركبات.

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وأكد الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت لتحديد هوية الشخص والقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المشددة بحق هذا الشخص المستهتر بحياة الآخرين .



وشدد على أن مديرية الأمن العام بكافة إداراتها ووحداتها تتعامل مع بلاغات إطلاق العيارات النارية بكل حزم ودون تهاون لحماية المجتمع من تلك التصرفات المستهترة والقاتلة وتقوم بمتابعة التحقيق في أي بلاغ يرد لحين ضبط كل من يقوم باطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض عليه وضبط الاسلحة النارية المستخدمة ، مهيباً بالجميع الالتزام بالقانون وعدم اطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن أية مشاهدات عبر مركز القيادة والسيطرة (911).



