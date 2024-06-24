الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن يكشف تفاصيل ما جرى في ماركا الجنوبية

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الإثنين، 24-06-2024 10:54 م

الأمن يكشف تفاصيل ما جرى في ماركا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - كشفت مديرية الأمن العام أن تحقيقات الأجهزة الأمنيّة بقضية ماركا الجنوبية أسفرت عن الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجّرة في منطقة أبو علندا.

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وقالت المديرية في بيان ليل الاثنين الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنيّة طوّقت منذ الصباح وعزلت محلاً تجارياً في المنطقة استُخدم لتخزين المتفجّرات. 
 
وأضافت أن فرق المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنيّة تعاملت مع الموقع وفجّرت المواد المتفجرة المخزّنة داخل المحل التجاري.

وأشارت المديرية إلى أن عمليات التفجير انتهت وبأعلى درجات المهنية والحرفيّة ودون أية إصابات وأضرار تذكر. 

كما أهابت بالجميع الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أيّة مؤثّرات. 

وأوضحت أن القضية ما زالت قيد التحقيق وسيتم نشر التفاصيل كافّة حال الانتهاء منها.

 




 

 


 

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