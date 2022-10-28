الأمن يكشف عن إجراءات حماية مباراة الفيصلي والوحدات

الوكيل الإخباري

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- بيّنت مديرية الأمن العام أن القوة الأمنية الخاصة بتأمين مباراة فريقي الفيصلي والوحدات، استلمت مواقعها في محيط مدينة الحسن الرياضية وفق خطة أمنية محكمة داخل وخارج أرض الملعب، وبما يكفل حفظ أمن وسلامة الناديين والجماهير.وبيّنت بأنها ستوفر أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الجماهير والموجودين، وبما يضمن الحزم في الإجراء، والسلاسة في التعامل للتسهيل على المواطنين.وأكّدت مديرية الأمن العام بأنها لن تتهاون بتطبيق التعليمات الأمنية الخاصة بالمباراة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.وأضافت أن وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر على مواقع التواصل للتعامل وفقا لاحكام القانون مع كل من ينشر خطابا يحض على العنف والكراهية.وأهابت بالجميع التعاون مع رجال الأمن، والتأكيد على تحويل هذه المباراة الى عنوان للحمة الوطنية والروح الرياضية العالية التي تمثل أخلاقنا وقيمنا الأصيلة.