‏الأمن يوضح حول فيديو الطفل المعنّف

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي ، إنه ورد لإدارة حماية الأسرة بلاغ ومعلومات حول تعرض احد الأطفال واشقائه للضرب ‏والتعنيف من قبل والدهم في محافظة جرش وان احد الاطفال قد أُدخل المستشفى للعلاج ( مَن ظهر في المنشورات التي جرى تداولها ).



‏وأضاف الناطق الإعلامي ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، أنه جرى على الفور التحرك للمكان وبوشرت التحقيقات وتبين تعرض ثلاثة اطفال للضرب والتعنيف من قبل والدهم وحُدد مكان وجود والد الاطفال وأُلقي القبض عليه، فيما جرت متابعة الحالة الصحية للأطفال، حيث تلقوا جميعاً العلاج وغادروا المستشفى وهم بصحة جيدة بمن فيهم الطفل الذي أُدخل للمستشفى .



ولفت السرطاوي، انه تم تحويل والد الأطفال الثلاثة إلى المدعي العام والذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء،وفُتحت دراسة اجتماعية لدى قسم حماية الأسرة في محافظة جرش لمتابعة حالة الأطفال اجتماعياً واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تعرضهم للأذى مستقبلاً.

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وقد أثار مقطع فيديو الأردنيين خلال الساعات الماضية ، نتيجة لقساوة مشاهد الطفل المعنّف ، مطالبين بإجراءات قانونية رادعة بحقّ والده.

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