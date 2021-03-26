الجمعة 26-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصير الحظر الشامل الجمعة خلال أيام

‏الأمن يوضح حول فيديو الطفل المعنّف

الأردن يعزي مصر بضحايا حادث تصادم قطارين

وزارة الصحة المصرية : مصرع 32 شخصا في حادث قطاري سوهاج

ترقب شعبي للإجراءات الحكومية التخفيفية

تراجع أسعار الذهب عالمياً

تراجع أعداد القادمين للأردن 84% في الشهر الأول من 2021

فرق تفتيش الأمانة توجه 96 انذارا لمنشآت مخالفة

الطاقة تعلن عن محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

بلدية صبحا والدفيانه تشتري اسطوانات أكسجين

الجمعة، 26-03-2021 03:25 م

الطفل واشقاؤه تلقوا العلاج وهم بصحة جيدة

‏الأمن يوضح حول فيديو الطفل المعنّف

3202124105643447071814
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي ، إنه ورد لإدارة حماية  الأسرة بلاغ ومعلومات حول تعرض احد الأطفال واشقائه للضرب ‏والتعنيف من قبل والدهم في محافظة جرش وان احد الاطفال قد أُدخل المستشفى للعلاج ( مَن ظهر في المنشورات التي جرى تداولها ).

‏وأضاف الناطق الإعلامي ، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، أنه جرى على الفور التحرك للمكان وبوشرت التحقيقات وتبين تعرض ثلاثة اطفال للضرب والتعنيف من قبل والدهم وحُدد مكان وجود والد الاطفال وأُلقي القبض عليه، فيما جرت متابعة الحالة الصحية للأطفال، حيث تلقوا جميعاً العلاج وغادروا المستشفى وهم بصحة جيدة بمن فيهم الطفل الذي أُدخل للمستشفى .

ولفت السرطاوي، انه تم تحويل  والد الأطفال الثلاثة إلى المدعي العام والذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء،وفُتحت دراسة اجتماعية لدى قسم حماية الأسرة في محافظة جرش لمتابعة حالة الأطفال اجتماعياً واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تعرضهم للأذى مستقبلاً.

اضافة اعلان
 

وقد أثار مقطع فيديو الأردنيين خلال الساعات الماضية ، نتيجة لقساوة مشاهد الطفل المعنّف ، مطالبين بإجراءات قانونية رادعة بحقّ والده.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ويل

مصير الحظر الشامل الجمعة خلال أيام

صف

الأردن يعزي مصر بضحايا حادث تصادم قطارين

u',tm

مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في ذمة الله

هه

ترقب شعبي للإجراءات الحكومية التخفيفية

بنك

تراجع أعداد القادمين للأردن 84% في الشهر الأول من 2021

320212512525917569756

فرق تفتيش الأمانة توجه 96 انذارا لمنشآت مخالفة

أخبار متعلقة
الخصاونة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة

3202117192736708783076

إشغال 75% من قسم كورونا في جرش الحكومي

EoT9-VHXIAAjdRA

الأمن يوضح تفاصيل القبض على شخص اعتدى على دورية أمنية في عمان

EKu7UnKQSv7RAMgKFT1OhQEb2Ipn0cNedtv3IIEu

الصحة تحذر من مشاهدة الأطفال لأخبار كورونا

لقاح

3 آلاف مواطن تلقوا المطعوم في جرش

تداعيات-أزمة-كورونا-على-النظم-الصحية-في-العالم

مستشفى جرش الحكومي يعلن عن تحويل مرضى كورونا للازدحام الكبير في الاقسام