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السبت، 31-10-2020 03:22 م

الأميرة بسمة تنعى أطباء توفوا بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - توجهت الأميرة بسمة بنت طلال، بالتعزية لذوي الأطباء الذين وافتهم المنية جراء إصابتهم بفيروس كورونا، أثناء عملهم.

وقالت عبر حسابها على موقع فيسبوك اليوم السبت: "بكل مشاعر الحزن والاسى نشاطر العزاء مع أسر الاطباء والعاملين في القطاع الصحي، الذين ضحوا بحياتهم وتفانوا في معالجة مرضاهم المصابين بفيروس كورونا، ولم يسلموا من المرض الذي كلفهم حياتهم".

وأضافت: "نشارككم وجميع الأردنيين في هذا الوطن مشاعر الحزن على فقدهم ونشعر بالفخر على كل ما قدمه ابناؤكم مقدرين لهم هذه التضحيات للحفاظ على سلامتنا".

ونوهت إلى أن أسماء الاطباء ستبقى محفورة في الذاكرة عنوانًا للتضحية والوفاء.

ودعت إلى مساندة القطاع الصحي والتخفيف على كوادره، من خلال الالتزام بقواعد الوقاية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والوقوف مع كل الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا الخطير، ومحاولة تخفيف انتشاره بين افراد الأسرة الأردنية.

 




 

 


 

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