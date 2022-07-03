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الأحد، 03-07-2022 11:59 م

الإرشاد الزراعي يكثف خدماته الفنية والعلمية للمزارعين

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الوكيل الاخباري - قال مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة المهندس بكر البلاونة، إن قطاع الإرشاد يقع على عاتقه تقديم الخدمة الفنية والعلمية للمزارعين والقطاع الزراعي ويحظى باهتمام من الوزارة الأم التي لم تتوان عن دعم هذا القطاع وإبراز اهميته.

وأضاف البلاونة خلال حديثه لوسائل إعلام بمحافظة البلقاء حول واقع الارشاد الزراعي، ان الوزارة تدعم قطاع الإرشاد حيث سيتم تعزيز كوادره الفنية والمهنية بحوالي 300 مهندس زراعي وطبيب بيطري وتوفير المقدرات المالية والإدارية اللازمة للإرتقاء بأدائه ورفع كفاءة العاملين فيه للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

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