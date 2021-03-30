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الثلاثاء، 30-03-2021 09:06 ص

الإعلان عن موعد صرف المعونة الشهرية للمنتفعين

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الوكيل الإخباري- أعلن صندوق المعونة الوطنية، عن مواعيد وآلية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين من برامج الصندوق عن شهر آذار.

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وقال مدير الصندوق عمر المشاقبة اليوم الثلاثاء، إن عملية صرف المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين عن شهر اذار، ستبدأ يوم غد الأربعاء، وستنتهي يوم الثلاثاء السادس من نيسان المقبل، من مكاتب صندوق البريد.


وبين المشاقبة انه تم توزيع المنتفعين حسب الحروف الأبجدية للاسم الاول للمنتفع على ستة أيام، داعيا المنتفعين الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمهر أمام مكاتب البريد.


وأوضح ان الصندوق اعتمد الجدول زمني لتسليم المعونة المالية الشهرية المتكررة للمنتفعين، وبالتنسيق مع شركة البريد الأردني، نظرًا للوضع الوبائي الحالي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.


وتم توزيع المنتفعين لاستلام المعونة المالية الشهرية المتكررة على النحو التالي: يوم الأربعاء 31 آذار: حروف الألف والباء والتاء والثاء والجيم، في حين يكون موعد أصحاب حروف: الحاء والخاء والدال والذال والراء والزين، يوم الخميس الأول من نيسان.


وسيتم يوم السبت الثالث من نيسان، صرف المعونة للذين تبدأ أسماؤهم بحروف السين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين، ويوم الأحد الرابع من نيسان لحروف الغين والفاء والقاف والكاف واللام والهاء والواو والياء، ويوم الاثنين الخامس من نيسان لحرفي النون والميم، ويوم الثلاثاء السادس من نيسان للذين لم يتمكنوا من الاستلام لجميع الحروف.


 




 

 


 

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