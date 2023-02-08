الإعلان عن 500 وظيفة جديدة في امانة عمان قبل نهاية آذار المقبل

الوكيل الاخباري - قال أمين عمان يوسف الشواربة إن التعيينات التي تمت مؤخرًا لم تكن من خلال أمانة عمان، وإنما جاءت بتنسيب من ديوان الخدمة المدنية، ووفق احتياجات الامانة، وذلك وفقًا للأسس والتعليمات المنصوص عليها في نظام الخدمة.

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وبين خلال الاجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية أن الأمانة ستقوم بالإعلان عن 500 وظيفة قبل نهاية شهر آذار المقبل، بحيث تكون جزء منها عبر الإعلان المفتوح وعن طريق مخزون ديوان الخدمة المدنية، قائلا إن هذه الوظائف ستكون موزعة حسب الاحتياجات ما بين مهندسين وأطباء وأطباء بيطريين وإداريين.



وفيما يتعلق بنسخة الكتاب الذي انتشرت صورته عبر وسائل تواصل اجتماعي، أوضح الشواربة أن هذا الكتاب تم تعميمه على الإدارات الداخلية في أمانة عمان، ولا يتضمن أي قرار في عملية التعيين، مضيفًا أن الاستثناءات الممنوحة للامانة في عملية التعيين بشكل مباشر تكون فقط لعمال الوطن.