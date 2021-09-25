الاردن يدين تفجير الصومال

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي، الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والجرحى.



وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، وعن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مُؤكداً وقوف وتضامن المملكة مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق.

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