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الثلاثاء، 16-02-2021 10:33 ص

تحسباً للمنخفض الجوي

الاستهلاكية المدنية : توافر كميات كافية من السلع

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توضيحية


الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، الثلاثاء، توافر "كميات كافية" من جميع السلع الغذائية وغير الغذائية في أسواقها المنتشرة في محافظات وألوية المملكة.

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وأضاف القضاة في بيان، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه، أن "أسواق المؤسسة احتاطت بكميات إضافية من السلع؛ تحسباً للمنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة مساء (الثلاثاء)"، مشيرا إلى "توافر مخزون استراتيجي عالٍ لدى مستودعات المؤسسة، من جميع السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها كـ الأرز، الزيوت، السكر، الحليب، الدجاج المجمد، الشاي، البقوليات والحبوب".

 

وتوقع، "ارتفاع عدد مرتادي أسواق المؤسسة الثلاثاء، مع قرب تعمق المنخفض الجوي".

 

وطالب القضاة، مرتادي أسواق المؤسسة، بـ "ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة، وتحميل تطبيق أمان؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم".


ودعا القضاة، المواطنين، إلى "إمكانية التواصل مع إدارة المؤسسة لأي استفسار، أو تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 4885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق)".

 

"تم اتخاذ عدة إجراءات لاستمرار توافر جميع السلع داخل أسواق المؤسسة من خلال تسيير كامل شاحنات المؤسسة والبالغ عددها 40 شاحنة والمحملة من البضائع والسلع الأساسية، وتزويد الأسواق والتأكد من عدم انقطاع أي مادة"، وفق القضاة.

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