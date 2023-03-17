الاقتصاد الرقمي: 16 أولوية ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري- حددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة 16 أولوية لتنفيذها خلال العام الحالي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023، منها 13 قيد التنفيذ.

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وتتضمن أولويات الوزارة: توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، ودعم المبادرات الإبداعية، وتطوير منصة إلكترونية لريادة الأعمال، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ،وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي، وتنفيذ برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ودراسة جودة رحلة المستخدم للخدمات الإلكترونية ضمن معايير محددة، وإنشاء سجل وطني موحد للخدمات الحكومية.



وشملت الأوليات أيضًا: استكمال إنشاء بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني، وتطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الإلكترونية، وإنشاء واستقطاب مراكز البيانات وتشجيع الاستثمار في بناء مراكز بيانات عالمية في الأردن لخدمة المنطقة والدول المجاورة، وتحديث وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وإنشاء بوابة البيانات الحكومية المفتوحة.



ووفق الوزارة تم إنجاز النشاطات الرئيسية التالية: الانتهاء من دراسة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن، وحصر وتوثيق 2400 خدمة حكومية مقدمة من 52 مؤسسة حكومية على منصة ARIS السجل الحكومي، وتدريب 56 مؤسسة حكومية على السجل، وتم تجهيز الخدمات الطرفية ( APIS) اللازمة لنشر بيانات بطاقات الخدمة على المواقع الإلكترونية، والتعاقد مع جهات متخصصة لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية للمراكز الريادية، حيث تم التعاقد مع شركة Migrate ويتم الآن العمل على اختيار الموقع المناسب للمراكز، فيما تبقت خدمة: رقمنة 50 خدمة من أصل 100 خدمة قيد التنفيذ.



وخلال شهر آذار الحالي، تضمنت رزنامة عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة:

البدء بدراسة أفضل الممارسات الدولية حول الرياضات والألعاب الإلكترونية، والبدء بدراسة وتحديد الأماكن التي سيتم اختيارها لإنشاء مراكز متخصصة للرياديين في الوسط، والانتهاء من رقمنة 100 خدمة حكومية، والبدء بتقييم الواقع الحالي لنظام بخدمتكم، وبدء عملية نشر سجل الخدمات والبيانات المرتبطة بها على المنصات الحكومية الإلكترونية، واستقطاب مركز بيانات عدد (1) في الأردن.