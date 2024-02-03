الامن العام : الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق ضخم أتى على مصنع

الوكيل الاخباري - صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبأسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان و غرب عمان و مادبا والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل مصنع للبلاستيك يتكون من ثلاثة طوابق داخل المدينة الصناعية بمنطقة سحاب.



وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات اخماد الحريق، هذا وقد شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الاطفاء والشرطة وقوات الدرك وعدد من صهاريج المياه التابعة لامانة عمان الكبرى.

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