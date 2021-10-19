الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة السطو على أحد مندوبي المبيعات في محافظة عجلون، وذلك بعدما ادعى أنه تعرّض للاعتداء والسلب على طريق اربد - عجلون.



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن المواطن تقدم بشكوى إلى المركز الأمني، وقال إنه تمت سرقة مبالغ مالية كانت بحوزته أثناء تجواله بالمنطقة ، وفق شكوته .



ولفت إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للتعرف على هوية الجناة والقبض عليهم.

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