الثلاثاء 19-10-2021
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الثلاثاء، 19-10-2021 02:31 م

الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الأمن العام


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة السطو على أحد مندوبي المبيعات في محافظة عجلون، وذلك بعدما ادعى أنه تعرّض للاعتداء والسلب على طريق اربد - عجلون.

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري إن المواطن تقدم بشكوى إلى المركز الأمني، وقال إنه تمت سرقة مبالغ مالية كانت بحوزته أثناء تجواله بالمنطقة ، وفق شكوته .

ولفت إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للتعرف على هوية الجناة والقبض عليهم.

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