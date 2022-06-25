الأحد 26-06-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
العربية للتوعية من المخدرات تحذر من انتشار الآفة
الامن العام : 3 اصابات بمشاجرة جماعية في وادي رم
ندوة حوارية بعنوان عرار حالة أردنية في جرش
ورشة عمل تدريبية لضباط ارتباط عون العقبة الإلكتروني
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سلسلة هواتف Galaxy M من سامسونج ... هواتف ذكية ومتقدمة واقتصادية
"طلبات " تطلق خدمة " طلبات إكسبرس tExpress" اللوجستية للتوصيل في الأردن
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 2.5 مليون مسافر مع نهاية أيار 2022
المناصير للزيوت والمحروقات راعي المؤتمر السنوي لاتحاد الجامعات المتوسطية "UNIMED"
كورونا
كورونا