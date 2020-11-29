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الأحد، 29-11-2020 05:07 م

الانتهاء من تمديد وصلة مياه وادي العرب إلى غرب إربد

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس منتصر المومني، اليوم الأحد، الانتهاء من تمديد مشروع وصلة وادي العرب رقم 2 بمنطقة غرب إربد، وبطول 3 كم؛ حيث جرى تمديد خط قطر 150 ملم من الخط الناقل المغذي لمحطة زبدة بمنطقه ناطفة ولغاية دوار الترخيص بمنطقه كفريوبا.
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وأكد أنه هذا الخط الناقل سيعوض النقص بالتزويد المائي بشكل مباشر بمنطقة لواء الوسطية وقرى غرب إربد (كفريوبا، سوم، زحر، ججين، صيدور، الخراج، جمحا، جحفية، قم، قميم، كفراسد، كفرحتا، هام، ناطفة، المزار) وسينعكس أيضا على التزويد المائي بشكل غير مباشر للواء المزار؛ إذ سيتم تزويد المناطق بكمية ضخ مستمرة بقدرة 120 مترا مكعبا بالساعة.

ووفق المومني، قدرت كلفة المشروع بـ 180 الف دينار، جرى تمويله ضمن مشاريع اللامركزية لعام 2019. 

 




 

 


 

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