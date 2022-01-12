الاوبئة توضح حول تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا

الوكيل الإخباري - قررت لجنة الأوبئة، اليوم الأربعاء، الموافقة على تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا في الأردن.

اضافة اعلان



وقال عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن المصاب "بمتحور دلتا" كان يحتاج إلى 10 أيام لمن ليس لديه أعراض، و14 يوماً لمن تظهر عليه أعراض.



وأضاف أن "متحور أوميكرون" سريع الانتشار وأعراضه خفيفة، وتم تحديد 7 أيام لمن لا تظهر عليه أعراض و10 أيام لمن لديه أعراض.



وبيّن أن "متحور أوميكرون" سينتشر في كافة الدول، وأرقام الإصابات بدأت ترتفع، وفي نهاية الشهر قد ندخل الموجة الرابعة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة