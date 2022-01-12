الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

الاوبئة توضح حول تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا

الصحة: مؤشرات تدل على دخولنا للموجة الرابعة

الولايات المتحدة بصدد تصميم قاذفة مسيّرة فرط صوتية

روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة

توضيح من اليرموك للطلبة الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

قطر: بدء تشغيل أكبر مشروع ترام في الخليج

وزير التعليم العالي: لا رجعة عن شرط جرعتي اللقاح لدخول الامتحانات الجامعية

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

هام لمستخدمي انظمة الطاقة المتجددة بشأن الدعم على فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 12-01-2022 11:53 ص

الاوبئة توضح حول تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا

12202130184718408143010


الوكيل الإخباري - قررت لجنة الأوبئة، اليوم الأربعاء، الموافقة على تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا في الأردن.

اضافة اعلان


وقال عضو لجنة الأوبئة بسام حجاوي في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن المصاب "بمتحور دلتا" كان يحتاج إلى 10 أيام لمن ليس لديه أعراض، و14 يوماً لمن تظهر عليه أعراض.


وأضاف أن "متحور أوميكرون" سريع الانتشار وأعراضه خفيفة، وتم تحديد 7 أيام لمن لا تظهر عليه أعراض و10 أيام لمن لديه أعراض.


وبيّن أن "متحور أوميكرون" سينتشر في كافة الدول، وأرقام الإصابات بدأت ترتفع، وفي نهاية الشهر قد ندخل الموجة الرابعة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اك

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض إكسبو دبي

0L5A1670 cdd

الصحة: مؤشرات تدل على دخولنا للموجة الرابعة

الغذاد والدواء

مهيدات: حقن أتروبين سلفات متوفرة لدى الوكيل 'مستودع أدوية الهلال'

654564

قطاع الإنشاءات يدعو لشموله بقرار تخفيض التعرفة الجمركية

244188956_6162564153815483_1518941181247977179_n

توضيح من اليرموك للطلبة الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح

0L5A9601 - Copy

وزير التعليم العالي: لا رجعة عن شرط جرعتي اللقاح لدخول الامتحانات الجامعية

أخبار متعلقة
1220212783113797842722

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

0L5A9529

الصحة: إلزامية تلقي الجرعة الثالثة قد تُطبق بهذه الحالة

image (1)

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء

1220211018331764812490

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

2105811-1640135279

الصحة: يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد الإصابة بشهر

1220211185930619885654

أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة