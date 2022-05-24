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الثلاثاء، 24-05-2022 02:35 م

الاوقاف تعلن عن قوائم الحجاج الأردنيين غداً الاربعاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية انه سيم غدا الاربعاء الاعلان عن قوائم الحجاج الأردنيين الذين تم اختيارهم للحج هذا العام ممن سجلوا تسجيلاً أولياً.

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ويعقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، د. محمد الخلايلة، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الترتيبات المتعلقة بموسم الحج للعام ١٤٤٣ يوم غدٍ الأربعاء ٢٥ /٥ /٢٠٢٢ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة المؤتمرات الكبرى في مسجد الشهيد الملك المؤسس - العبدلي.

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