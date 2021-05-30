البادية الشمالية: حفر وتشغيل بئر جديد لتزويد الكوم الأحمر بالمياه

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة مياه البادية الشمالية المهندس مروان تركي، انه تم حفر بئر ارتوازي جديد وتشغيله، لغايات تحسين الوضع المائي في منطقة الكوم الاحمر بلواء البادية الشمالية الشرقية .

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وأضاف، اليوم الاحد، ان منطقة الكوم الاحمر كانت تعاني من ضعف ضخ المياه في أغلب الاحيان، ما دفع الإدارة لحفر بئر جديد، بقدرة ضخ تصل الى 55 مترا مكعبا في الساعة.



وبين ان الوضع المائي في منطقة الكوم الاحمر تحسن بشكل ملحوظ، وان المشتركين سيشعرون بتغير جذري للأفضل بحصولهم على حاجاتهم من المياه، وفق نظام الدور المعمول به لتزويدهم بالمياه .