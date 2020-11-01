البترا تعلن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الأحد، عن جاهزيتها للتعامل مع الأحوال الجوية والمتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الأسبوع الحالي.

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وأكد رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، أن السلطة وضعت كافة كوادرها وآلياتها في حالة تأهب، استعداداً للأحوال الجوية المتوقعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مدينة البترا.



ودعا الفرجات المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، وعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

واضاف الفرجات إن السلطة تستقبل ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ (الغرفة الرئيسة 0795108882 ، 0788434563، الحي الجنوبي 032150012، المحمية الأثرية 0799031999.



