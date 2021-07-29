البت في قرار إقامة حفلات التخرج في الجامعات خلال الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإعلان عن الموافقة أو الرفض حول إقامة حفلات التخرج في الجامعات ستكون خلال الأسبوع المقبل.

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وقال المصدر لـ الوكيل الإخباري إن الحالة الوبائية ونسب الفحوصات الإيجابية خلال الأسبوع المقبل هي الفيصل بما يتعلق بالقبول أو الرفض حول إقامة حفلات التخرج في الجامعات.

وأشار إلى أنه في حالة الموافقة على هذا القرار سيكون هناك معايير وشروط تحكم هذا القرار،من حيث الالتزام في شروط السلامة والوقاية، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من انتشار الوباء.

