البحث في تحديد كمية محددة من الخبز لكل مواطــن

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المخابز ، عبد الإله الحموي، أن المخابز جاهزة خلال الفترة الحالية ، من أجل تلبية حاجات الأردنييــن من مادة الخبز.

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ولفت الحموي لـ"الوكيل الإخباري" ، الأربعاء، أن معدّل استهلاك الأردن يوميا من مادة الطحين يبلغ (2000) طن ، مشيرا أن الطلب على الخبز قد تضاعف منذ إعلان الحكومة لقرار الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت.

ولفت ، أن هنالك الكثيرين ، يعمدون على شراء كميات كبيرة من الخبز ، تصل إلى (10) دنانير ، ما يتطلّب البحث والتنسيق لاحقا مع وزارة الصناعــة والتجارة ، لاعتماد كمية محدّدة من الخبز لكل شخص ، تحسّبا من التهافت عليه دون داعٍ لذلك ، وبكميات كبيرة.

وناشد الحموي عبر "الوكيـل الإخباري" ، المواطنين ، بشراء كميات تكفيهم ليومين ، موضّحا أن المواد الأولية للمخابــز متوافرة بكميّات كافية.

وزاد " لقد تمّ التهافت منذ إعلان الحكومة للحظر على المخابز بطريقة لافتة وقياسيّة ".

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