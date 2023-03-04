البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية، دورة تدريبية لعدد من الشباب من قطاع غزة، حول الاقتصاد الدائري وممارسات ما بعد الحصاد، ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بمشروع الإدماج الاجتماعي، الممول من الاتحاد الأوروبي.



وأكد مدير عام مركز البحوث الدكتور نزار حداد، سعي المركز لتمكين الشباب ضمن نطاق عمل المشروع مع الشركاء على أهم ممارسات ما بعد الحصاد الجيدة، ليصبحوا قادرين على إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي.

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