السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

مساء اليوم .. التعامد الأول للقمر الأحدب على الكعبة المشرفة

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

3 زلازل تضرب تركيا اليوم

18 ألف شخص وقعوا على عقود عمل ضمن برنامج التشغيل الوطني منذ 7 أشهر

السبت، 04-03-2023 05:25 م

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

w


الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني للبحوث الزراعية، دورة تدريبية لعدد من الشباب من قطاع غزة، حول الاقتصاد الدائري وممارسات ما بعد الحصاد، ضمن برنامج التعاون عبر الحدود بمشروع الإدماج الاجتماعي، الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكد مدير عام مركز البحوث الدكتور نزار حداد، سعي المركز لتمكين الشباب ضمن نطاق عمل المشروع مع الشركاء على أهم ممارسات ما بعد الحصاد الجيدة، ليصبحوا قادرين على إيجاد فرص عمل في القطاع الزراعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92019140227866227341

مؤتمر جمعية الإخوان يؤكد أهمية التشاركية في تحقيق التحديث السياسي

www

الملك يطلع على تقدم سير العمل في خطة التحديث الاقتصادي

11202220184019816752426

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع الألبسة على الأسر المعوزة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

ترخيص-660x330

الأزرق: الترخيص المتنقل في حديقة البلدية غدا

22023415415128486557

السقاف: اولويتنا استكمال إصدار تشريعات مرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية

أخبار متعلقة
296129

اختتام المؤتمر الأول لمشروع إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان

2202321204626592816195

بحث آليات النهوض بقطاع المرأة والشباب في الطفيلة والكرك

wwww

الوطني لحقوق الإنسان يعرض جهود الأردن لتعزيز مبادئ المساواة

file

وزير الشباب: تمديد التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 15 آذار

www

جلسة في إربد عن دور الشباب والمرأة في التنمية السياسية والاقتصادية

كورونا 5

مكافحة الأوبئة : زيادة ملحوظة بإصابات كورونا منذ بدء العام