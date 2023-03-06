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الإثنين، 06-03-2023 04:25 م

البريد الأردني: إطلاق خدمة التحصيل عند الاستلام للشحنات المرسلة للسعودية

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة البريد الأردني خدمة التحصيل عند الاستلام، الخاصة بإرسال ونقل الشحنات إلى المملكة العربية السعودية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن الخدمة تمكن المواطن من إرسال شحنات خاصة إلى السعودية بأسعار تفضيلية مع تحصيل ثمن المواد المرسلة عند التسليم للمرسل إليه، الأمر الذي يمكن المواطنين من إرسال شحناتهم بسهولة ويسر إلى ذويهم أو أصدقائهم في السعودية.


وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة تمكن التجار من تسويق منتوجاتهم داخل الأراضي السعودية خلال 3 إلى 5 أيام، إضافة إلى تشجيع التجارة الإلكترونية، ما ينعكس إيجابا على تنشيط حركة التصدير إلى السعودية الشقيقة بأقل الأسعار المتعارف عليها في الأردن.

 




 

 


 

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