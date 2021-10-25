الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 01:53 م

البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

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الوكيل الاخباري- أعلن البريد الأردني، عن طرح إصدارين جديدين من الطوابع التذكارية يبدأ بيعها للجمهور اعتبارا من الثلاثاء، حسب الناطق الإعلامي للبريد زهير العزة.اضافة اعلان


وقال العزة، الاثنين، إنّ الإصدار الأول هو (الآلات الموسيقية)، يتكون من 10 طوابع بشكل شيت يحتوي على 20 طابعا، وتبلغ قيمة الطابع الواحد 30 قرشا، وبقيمة إجمالية تبلغ 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 3 دنانير ونصف مع مجموعة الطوابع.

أما الاصدار الثاني بعنوان (مائة عام على أول طابع بريدي في امارة شرق الأردن) فيتكون من فئة واحدة بشكل ميني شيت وبقيمة دينار واحد، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينار ونصف مع مجموعة الطوابع.

 




 

 


 

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