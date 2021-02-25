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الخميس، 25-02-2021 03:11 م

البسكويت المحشي يثير استياء الأردنيين - شاهد

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توضيحية


الوكيل الإخباري -سيطر "البسكويت المحشي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، على وقع التهكّم والسخرية ، لما غرّد به برنامج الأغذية العالمي في الأردن، حيث قال في تغريدة سابقة ،نشرت بتاريخ  17 شباط الجاري :

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” ‏لقد عادت المدارس و البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي! البسكويت المحشو بالتمر حافز للأهل لإبقاء أطفالهم في المدرسة بعيدًا عن عمالة الأطفال والزواج المبكر”.

 

ولقد رأى الكثيرون وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، أن هذا الأمر يعتبر إساءة واضحة ، الأمر الذي حدا بهم بـ"الإدلاء بدلوهم" ، والتعبير عن مدى استيائهم .

 

ومن الجدير ذكره أن برنامج الأغذية العالمي في الأردن قدّم اعتذاره صباح اليوم الخميس ، كاعتراف صريح منه ، أن هنالك خطأ في التعبير، سبّب سخطا شعبيا (اضغط هنا)  

 




 




 


 




 

 


 

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