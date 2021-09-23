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الخميس، 23-09-2021 12:19 م

البلبيسي: لا نتوقع موجة كورونا جديدة

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الوكيل الاخباري- أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أنه وفقا للأرقام الوبائية المستقرة، فلا يتوقع حدوث موجة كورونا جديدة.

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وقال، الخميس، أنه ومنذ انتهاء الموجة الثانية، هنالك أكثر من 20 أسبوعا من استقرار الوضع الوبائي.

وأشار إلى أنه وخلال الأسابيع الـ6 الماضية ارتفعت أعداد الإصابات قليلا، ومن ثم تسطح المنحنى الوبائي، مضيفا "نتوقع ارتفاعا قليلا بأعداد الحالات لكن ليس على شكل موجة".

وعن حملات التطعيم، أوضح أن الفئة المستهدفة لأخذ مطعوم كورونا بالأردن هي من سن 18 عاما فما فوق، ما يشكل 55% من سكان الأردن، أي 6.4 مليون جرعة.

وأضاف البلبيسي أنه تم إعطاء 60% من الفئة المستهدفة الجرعة الأولى من اللقاح، بالإضافة لإعطاء 50% منها جرعتي اللقاح.

ونوه بأن أعداد المطعمين انخفضت خلال الأسابيع الماضية، حيث يوجد 130 ألف شخص متخلف عن موعد الجرعة الثانية، داعيا إياهم إلى أخذها لرفع مستوى الحماية ضد الفيروس.

وفي ذات السياق، بيّن أن الفترة المحددة بين الجرعات من الشركات المنتجة للقاح تقدر بـ21 يوما، مستدركا قوله "قد نعطيها بعد مرور 20 يوما لحالات معينة، ولا نعطيها قبل تلك المدة إطلاقا".

 

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