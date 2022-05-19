البلبيسي يكشف مدة صلاحية جرعات لقاح كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

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أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي صلاحية جميع جرعات لقاح كورونا في الأردن.

وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن صلاحية الجرعات التي لدينا الآن 5-6 أشهر وهي مدة كافية قبل استهلاكها ونفاذها، موضحا أنه لم يتم إتلاف أي جرعة من المطاعيم في الأردن.

وأضاف أن صلاحية الجرعات هي بالأصل متغيرة بحسب الأنواع لكن تتراوح بين 9-12 شهرا، فيما تصل صلاحية بعض الأنواع إلى 24 شهرا.

وأشار البلبيسي إلى أن الإقبال ما زال جيدا على تلقي المطاعيم في الأردن، داعيا المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة لما لها من فعالية في رفع المناعة ومقاومة الفيروس في حال الإصابة.

ووصل عدد المجموع الكلي للجرعة الأولى منذ بداية حملة التطعيم في الأردن أكثر من 4770339 وبنسبة 75% من الفئة المستهدفة، فيما تلقى نحو 4490704 جرعتي اللقاح بحسب وزارة الصحة.