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الأحد، 04-09-2022 03:05 م

البنك المركزي: مساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة أن الاشتمال المالي يستهدف دعم وتمكين المرأة لتقليل الفجوة الجندرية لنسب الوصول المالي بين الرجال والنساء.اضافة اعلان


وقال العمايرة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمنتدى السياسات العالمي 2022، إن تقليل الفجوة من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد مما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي أكدت على الاهتمام بفئة الشباب وأن لهم دور كبير في دعم النمو الاقتصادي الذي بدوره يعمل على تقليل نسب الفقر والبطالة في المملكة.

وأشار العمايرة إلى أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية سيتم مساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم دراسات الجدوى والمساعدات الفنية وبناء قدراتهم وبالتالي تحسين وضعهم المالي.

وبيّن أن الابتكار في محور الشباب من الأمور المهمة في الشمول المالي عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية للوصول إلى مشاريع ريادية.

ويعد منتدى السياسات العالمي فرصة لإبراز الأردن كبيئة استثمارية من خلال خلق فرص تكوين شراكات مع المؤسسات العالمية المختلفة وإتاحة فرص أكبر للاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والذي من شأنه تطوير المنتجات المالية والمصرفية لخدمة جميع فئات المجتمع وتقديم الدعم لقطاع الأعمال من الشركات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

 




 

 


 

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